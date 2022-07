Rheinberger Fußball-Stadtmeisterschaft : Außenseiter Borth trotzt der Concordia ein Remis ab

Manfred Wranik holte mit Concordia Rheinberg gegen den TuS Borth nur einen Punkt. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg In der Gruppe A konnte das Team von Trainer Manfred Wranik am Mittwochabend auch die zweite Partie nicht gewinnen. Das Spiel endete 1:1. Der Rheinberger Patrick Utech flog vom Platz.

In der Fußball-A-Liga wird‘s das Derby nach dem Abstieg der Borther in der neuen Saison nicht mehr geben, bei den Stadtmeisterschaften standen sich Concordia Rheinberg und der TuS am Mittwochabend in Orsoy noch einmal gegenüber. Der B-Ligist hielt gut mit und knöpfte dem Mitfavoriten auf den Titel ein 1:1 (1:0) ab.

Nach der 0:2-Auftaktpleite gegen Budberg forderte Concordia-Coach Manfred Wranik in der zweiten Partie der Gruppe A ein anderes Auftreten seiner Mannschaft. Die Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen. Philipp Hanz schoss die Borther mit einem sehenswerten Treffer von der Strafraumkante in Führung (29.). Die Bogenlampe landete im kurzen Eck. Danach kam Feuer ins Spiel – Fouls, Behandlungspausen und kleinere Rudelbildungen häuften sich. Kai Herlitz hatte mit einem Solo aufs gegnerische Tor das 2:0 auf dem Fuß (35.), Tim Meier traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit den Außenpfosten. Nils Hoffacker musste kurz zuvor verletzt vom Platz.

Wraniks Halbzeitansprache schien gefruchtet zu haben. Alexander Bentgens köpfte eine Ecke von Niklas Noll zum 1:1 ins Netz (49.). Mit Anbruch der letzten 20 Minuten machte der A-Ligist mehr Druck. TuS-Keeper Pascal Kastendieck verhinderte den Rückstand. Die Schlussphase mussten die Rheinberger zu zehnt überstehen. Patrick Utech sah wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte (80.). Nach einem Punkt aus zwei Spielen müssen die Rheinberger am Freitag auf einen Budberger Sieg gegen Borth mit drei Toren Unterschied hoffen, um am Samstag noch um den dritten Platz zu kämpfen. Der TuS hat den Einzug in die K.o.-Runde in der eigenen Hand.