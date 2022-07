In der S-Bahn in Düsseldorf : Polizei sucht diesen Mann nach schwerem Raub

In der S-Bahn in Düsseldorf

Düsseldorf Nach einem schweren Raub in einem Zug der Linie S1 in Düsseldorf sucht die Polizei nun mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem Verdächtigen.

Am 16. März 2022 war der unbekannte Mann um 16.50 Uhr in der S-Bahn von Duisburg kommend in Richtung Hauptbahnhof Düsseldorf unterwegs. Kurz vor Einfahren in den Hauptbahnhof attackierte er aus dem Nichts einen 20 Jahre alten Mann mit Pfefferspray und raubte ihm den Rucksack.