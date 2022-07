Rheinberger Fußball-Stadtmeisterschaft : SV Millingen ballert sich ins Endspiel

Daumen hoch: Ulf Deutz spielt am Samstag mit dem SV Millingen in Orsoy im Finale um den Stadtmeisterpokal. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Der A-Ligist hat durch einen 6:1-Erfolg über den gastgebenden SV Orsoy das Finale der Stadtmeisterschaften erreicht. Neuzugang Rayk Bißling steuerte drei Treffer bei. Das Ehrentor gelang Oliver Morawa.

Fußball-A-Ligist SV Millingen hat am Donnerstagabend durch einen 6:1 (2:0)-Erfolg über den SV Orsoy das Finale der Rheinberger Stadtmeisterschaften erreicht. Die Mannschaft des Gastgebers hatte im einzigen Spiel der Gruppe B nicht viel entgegenzusetzen und agierte in der Offensive harmlos.

Das Team von Trainer Ulf Deutz spielte von Anpfiff weg überlegen. Der B-Ligist kam in den ersten 45 Minuten bei Dauerregen vor rund 80 Zuschauern zu keiner nennenswerten Einschussmöglichkeit. Die Treffer vor dem Wechsel für die abgezockteren Millinger erzielte Neuzugang Rayk Bißling. Mit einem überlegten Schuss brachte er den SVM in Führung (37.). Fünf Minuten später war der Offensivmann erneut zur Stelle. Er kam durch einen Fehlpass von Keeper Fabian Reiners, der nach einer Rückgabe eines Teamkollegen bedrängt wurde, an den Ball. Er traf aus rund 25 Metern.

Oliver Morawa sorgte nach dem Seitenwechsel kurzzeitig für Spannung, indem er das Anschlusstor erzielte (58.). Millingens Schlussmann Raphael Boenig machte dabei keine glückliche Figur. Doch in der 62. Minute stellte Bißling den alten Toreabstand mit einem Lupfer über Reiners wieder her. Damit war die Gegenwehr gebrochen. Lukas Mölders erhöhte auf 4:1 (75.), Domenique Cremers stellte das Resultat mit einem sehenswerten Treffer in den linken Giebel auf 5:1 (81.). Den Endstand markierte Steven Schön zwei Minuten vor Schluss.

Auf welchen Gegner Millingen am Samstag im Finale trifft, entscheidet sich am Freitag ab 19.30 Uhr. In der letzten Partie der Gruppe A trifft der SV Budberg auf den TuS Borth.

