„Are You The One – Reality Stars in Love“ : Xantener macht bei Dating-Show mit Sophia Thomalla mit

Pharrell Harrell nimmt an der zweiten Staffel der Dating-Show „Are You the One – Reality Stars in Love “ teil. Foto: RTL / Markus Hertrich

Xanten Pharrell Harrell aus Xanten sucht seine Traumfrau. Dafür hat er bei der Dating-Show „Are You The One – Reality Stars in Love“ mitgemacht. Es ist die „zweite Chance in Sachen Liebe“, schreibt RTL – der Sender produziert die Show, die von Sophia Thomalla moderiert wird.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zehn Frauen und zehn Männer versuchen, in der Dating-Show „Are You The One – Reality Stars in Love“ den Partner fürs Leben zu finden. Einer der Kandidaten ist Pharrell Harrell aus Xanten, wie RTL am Donnerstag mitteilte. Die Sendung wurde von den RTL Studios produziert. Ab dem 2. August werden die 21 Folgen auf der Streaming-Plattform RTL+ gezeigt. Es ist die zweite Staffel von „Are You The One – Reality Stars in Love“.

„Glaubt mir, diese Staffel wird einfach krass“, versprach Pharrell Harrell am Donnerstag auf seiner Instagramseite. Die neuen Folgen seien „nicht so langweilig wie die erste Staffel“. Die Zuschauer würden ein „Auf und Ab der Gefühle und Emotionen“ zu sehen bekommen. Der Xantener versprach ihnen „geile Partys, geile, sexy Dates und Singles, die um die Wette flirten“. Moderiert wird die Dating-Show von Sophia Thomalla, wie RTL mitteilte.

Für die Teilnehmer sei die Sendung „eine zweite Chance in Sachen Liebe“, schrieb das Unternehmen. Denn die 20 Frauen und Männer haben bereits in anderen Dating-Formaten nach ihrer großen Liebe gesucht. Pharrell Harrell zum Beispiel machte 2020 bei „Temptation Island VIP“ und 2021 bei der Schweizer Ausgabe der „Bachelorette“ mit. Der Xantener war auch schon in „Köln 50667“ und in der „Martina Hill Show“ zu sehen.

Die ersten 16 Kandidatinnen und Kandidatin wurden am Donnerstag von RTL vorgestellt. Zu jeder Frau und jedem Mann veröffentlichte das Unternehmen einen kurzen Text. „Pharrell hat eine große Klappe und sagt jedem seine Meinung ins Gesicht, das kommt nicht immer gut an“, schrieb RTL über den Xantener. Harrell schwärme vom weiblichen Geschlecht: „Frauen, ich liebe Frauen“. Am liebsten flirte er in Clubs, da könne er tanzen – und „schon liegen ihm die Girls zu Füßen!“

Seine bisherigen Beziehungen seien immer an der Eifersucht der Frauen gescheitert, „weil sie mit seinem lebhaften und offenen Charakter nicht klargekommen sind“, erklärte RTL weiter. Dennoch hoffe Pharrell Harrell weiter, dass er seine Traumfrau finde: „Er möchte sie heiraten, ein Haus kaufen, Kinder kriegen und am liebsten ein paar Katzen haben.“

(wer)