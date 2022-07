Aktuelle Zahlen für den Kreis Wesel : Gewerkschaft kritisiert Firmen für zu viele befristete Jobs

Kreis Wesel Bei mehr als jeder dritten Neueinstellung im Kreis Wesel gibt es einen befristeten Vertrag. Die Folgen für Arbeitnehmer und auch für Unternehmen sind teils drastisch, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten jetzt mahnt.

Die Probezeit, die in jedem Arbeitsvertrag festgehalten ist, reiche eigentlich in der Regel aus, um sich ein Bild vom Beschäftigten zu machen. Trotzdem argumentierten Wirtinnen oder Bäckermeister häufig damit, sie wollten „auf Nummer sicher gehen“, was die Eignung des Mitarbeiters angehe. „Dass es sich dabei um ein vorgeschobenes Argument handelt, liegt auf der Hand. Befristungen sorgen vielmehr dafür, dass bewährte Fachleute zu anderen Firmen wechseln“, sagt Peters.

Befristungen brächten für die Betroffenen gleich mehrere Nachteile, so der Gewerkschafter. Er verweist auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken (Drucksache 20/2418). Fast ein Drittel aller befristet Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen arbeitet zu Niedriglöhnen (31,8 Prozent) – unter allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern liegt die Quote bei 21,2 Prozent. Für knapp 60 Prozent aller Befristungen gibt es laut Bundesregierung in NRW keinen „Sachgrund“ wie etwa eine Elternzeitvertretung oder eine Probezeit.