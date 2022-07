Nach Corona, Umbau und mit neuer Schießanlage : Sonsbecks Kleinkaliber-Sportschützen nehmen Neustart ins Visier

Norbert Nobis, Vorsitzender der KK-Sportschützen, setzt an der neuen vollelektronischen Schießanlage zum Schuss an. Foto: Armin Fischer (arfi)

Sonsbeck Der Sonsbecker Verein hat die Corona-Zwangspause genutzt, um seine Anlage komplett zu modernisieren. Jetzt können schon Neunjährige schießen. Die nächste Gelegenheit gibt’s beim Ferienspaß-Termin.

Nobis erinnert sich noch gut an den Termin im vergangenen Jahr. „Ich hatte so ein komisches Gefühl und bin zur Anlage gefahren“, erzählt er. Trotz der angekündigten Absage warteten zehn Kinder voller Vorfreude vorm Schützenhaus. „Das war bitter. Das tat richtig weh“, sagt Nobis. Und doch: Entmutigen lassen wollten sich die Sportschützen nicht. Stattdessen nutzten sie die verordnete Zwangspause, um die komplette Schießanlage generalzuüberholen. Und jetzt freut sich der Verein, mit dem Ferienspaß am Samstag, 6. August, wieder richtig durchstarten zu können.

Sportschießen für Kinder Die KK-Sportschützen Sonsbeck bieten im Rahmen des Ferienspaß-Programms gleich zwei Optionen an. Jeweils am Samstag, 6. August, können Kinder von 11 bis 16 Uhr ihre Treffsicherheit schulen. Mindestens Zwölfjährige können dafür zum Luftgewehr greifen. Wer mindestens neun Jahre alt ist, darf sich am Lasergewehr ausprobieren. Beide Angebote sind gratis. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Neben vielen einschränkenden Verordnungen kam für die KK-Schützen 2020 auch eine gute Nachricht vom Land NRW. Die Sonsbecker bekamen die Bewilligung für eine Förderung aus dem Landessportprogramm. Das sei der Startschuss gewesen, um die Anlage für insgesamt rund 50.000 Euro in Schuss zu bringen. In viel Eigenleistung wurde der Außenbereich aufgehübscht, ein neuer Wintergarten angebaut, der Gästeraum umgestaltet.

Herzstück ist aber die neue vollelektronische Schießanlage mit einer automatischen Trefferbild-Anzeige. Wo früher per Seilzug die Zielkärtchen auf Distanz gebracht und für den Check zurückgefahren werden mussten, zeigen heute an jedem der elf Schießstände Displays die Ergebnisse an. Hochpräzise und in Echtzeit. Zudem barrierefrei. Denn die flexibel einstellbaren Schießstände, die ohne ständiges Kartenwechseln auskommen, lassen sich auch von Sportlern mit Behinderung eigenständig bedienen.