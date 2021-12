Xantener Weihnachtsmarkt : Das könnte Ihnen so schmecken

Es gibt mindestens 40 gute Gründe, um den Xantener Weihnachtsmarkt zu besuchen, denn so viele Holzhütten stehen da. Wir zeigen eine Auswahl, um Ihnen Appetit zu machen.

Salami aus Frankreich, Senf aus der Eifel, Gebäck aus Italien: Auf dem Xantener Weihnachtsmarkt finden Sie viele Spezialitäten. Insgesamt bieten in diesem Jahr etwa 40 Händler, Handwerker und Gastronomen ihre Waren an – damit sind es fast so viele wie 2019. Unter den Ausstellern sind viele bekannte Gesichter, aber auch neue. Das Angebot reicht von Deko-Artikeln über Spielzeug bis zur Handwerkskunst. Viele Händler bieten Speisen und Getränke an. Wir zeigen Ihnen hier eine Auswahl: Es sind Beispiele dafür, was Sie auf dem Weihnachtsmarkt essen und trinken können.