Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Impftempo zieht an

Kreis Wesel Seit Anfang November haben sich mehr als 4300 Menschen über den Kreis Wesel zum ersten Mal impfen lassen. Laut Landrat Ingo Brohl liegt der Kreis deutlich über den vom Land vorgegebenen 6300 Impfungen pro Woche.

Das Impftempo steigt, auch im Kreis Wesel. „Während über die Angebote der Kreisverwaltung in der zweiten Novemberwoche gut 2000 Menschen geimpft wurden, waren es in der vergangenen Woche deutlich über 8000“, sagt Landrat Ingo Brohl. Besonders erfreulich findet Michael Maas den stetigen Zulauf an Erstimpflingen. „Seit Anfang November haben sich mehr als 4300 Menschen über den Kreis Wesel zum ersten Mal impfen lassen“, sagt das Vorstandsmitglied für den Bereich Gesundheit. In der Woche vom 6. bis zum 12. Dezember erhielten laut Kreisverwaltung rund 8200 Menschen über die Angebote des Kreises eine Impfung, davon rund 600 Erstimpfungen, rund 460 Folgeimpfungen und rund 7100 Auffrischungsimpfungen. In der Woche zuvor ließen sich insgesamt über 4500 Menschen bei Impfangeboten des Kreises immunisieren. „Damit liegen wir seit letzter Woche deutlich über den uns durch das Land NRW vorgegebenen 6300 Impfungen pro Woche“, sagt Brohl.

Das Gesundheitsministerium warnt vor einer Über-Interpretation der Zahlen, weil nur der Impfort und nicht der Wohnort erfasst wird. Fest steht: Was die Auffrischungsimpfungen betrifft, hat sich die Impf-Geschwindigkeit im Kreis Wesel zuletzt erhöht. Während sich in der 48. Kalenderwoche laut Impfmonitor der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) bei den 12- bis 17-Jährigen 86, bei den 18- bis 59-Jährigen 12.512 und bei den über 60-Jährigen 13.984 Menschen boostern ließen, lagen die Zahlen in den jeweiligen Altersgruppen eine Woche später bei 84, 14.598 beziehungsweise 14.201. Bei den Erstimpfungen hingegen ging die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung. Ließen sich in der 48. Kalenderwoche 440 der 12- bis 17-Jährigen zum ersten Mal immunisieren, waren es in der 49. KW nur 278. Bei den 18- bis 59-Jährigen sank die Zahl von 1436 auf 764, bei den über 60-Jährigen von 271 auf 157. Insgesamt wurden im Kreis Wesel laut KV in der 48. Kalenderwoche 30.398 Erst-, Zweit- und Drittimpfungen verabreicht, in der 49. waren es 31.318.