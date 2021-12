Fast doppelt so viele Impfungen möglich : AOK schickt Impfmobil nach Xanten und erhöht die Kapazitäten

Das AOK-Impfmobil war schon Ende November und Anfang Dezember in Xanten gewesen. RP-Archivfoto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Nächste Woche kommt das Impfmobil der AOK an drei Tagen nach Xanten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Impfmobil der AOK kommt in der nächsten Woche nach Xanten. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. An drei Tagen können sich Menschen ab 30 Jahren den Schutz gegen das Coronavirus abholen. Ohne Termin sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen möglich. Die letzte Corona-Impfung muss mindestens fünf Monate zurückliegen, wie die Krankenkasse erklärte. Geimpft wird mit Moderna. Deshalb richtet sich das Angebot an Menschen ab 30 Jahre. Für Menschen darunter empfiehlt die Ständige Impfkommission (Stiko) nur noch den Impfstoff von Biontech.

Das Impfmobil der AOK wird auf dem Parkplatz am Ostwall, also auf der Rückseite des Rathauses stehen – und zwar am Montag, 20. Dezember, Dienstag, 21. Dezember, und Mittwoch, 22. Dezember jeweils von 10 bis 17.30 Uhr. Die Krankenkasse verlängert also die ursprünglich geplanten Impf-Zeiten um zweieinhalb Stunden. Außerdem wird die Krankenkasse am Montag sogar mit zwei Impfmobilen nach Xanten kommen. Dadurch werden an diesem Tag etwa 200 Menschen geimpft werden können. Am Dienstag und Mittwoch können es jeweils etwa 100 sein. Insgesamt können also bis zu 400 Menschen den Schutz gegen Covid bekommen oder auffrischen lassen.

Damit niemand zu lange oder gar vergeblich in der Schlange stehen muss, vergibt die AOK vor Ort kurzfristig Termine an die Wartenden, sodass sie innerhalb der nächsten Stunden wiederkommen können. Dadurch kann es aber sein, dass schon am Vormittag das Impfmobil für den ganzen Tag ausgebucht ist.

Wegen der hohen Nachfrage nach einer Auffrischungsimpfung unterstützt die AOK seit November die Impfkampagne im Kreis Wesel. Nach den ersten Terminen waren viele Menschen aber enttäuscht, weil sie nicht an die Reihe kamen. In Xanten zum Beispiel stellten sich dreimal so viele an als geimpft werden konnten. Einige berichteten, dass es genauso schwierig sei, über Hausärzte oder Impfzentren einen Termin zu bekommen.

(wer)