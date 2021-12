Fußball-Kreisliga A : Viktoria Alpen das letzte Mal mit Andy Dargel

Andy Dargel wird am Freitagabend gegen Asterlagen das letzte Mal für die erste Mannschaft von Viktoria Alpen auflaufen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Alpen Der Routinier hört aus gesundheitlichen Gründen auf. Am Freitagabend im letzten Spiel der Viktoria in diesem Jahr gegen den TuS Asterlagen wird der 30-Jährige nochmals auf dem Platz stehen.

Es hat eine Zeit lang gedauert, bis die A-Liga-Fußballer von Viktoria Alpen das Spielsystem des neuen Trainers verinnerlicht hatten. Marcel Blaschkowitz, der im Sommer Jörg Schütz ablöste, bevorzugt die 4-4-2-Variante mit der Mittelfeldraute. Die Mannschaft soll durch hohes Pressing die Spielführung übernehmen. Am Freitag, 19.30 Uhr, endet das Kalenderjahr für die Alpener mit einem Flutlichtspiel auf Kunstrasen gegen TuS Asterlagen. Blaschkowitz fühlt sich gut aufgenommen bei der Viktoria, sieht aber bei den Auftritten seines Teams noch Luft nach oben: „Wir haben noch nicht so die Konstanz in unserem Spiel gefunden. Es hätten schon einige Punkte mehr herausspringen können.“ Mit 25 Zählern aus 13 Begegnungen liegt die Viktoria auf Tabellenplatz fünf.