„Schutz der Bevölkerung“ : Stadt begründet 2G-Regel für Xantener Weihnachtsmarkt

Xanten Der Xantener Weihnachtsmarkt darf nur von genesenen und geimpften Personen besucht werden. In einer Allgemeinverfügung erklärt die Stadt, warum sie in der 2G-Regel eine geeignete Maßnahme sieht.

Angebote des Xantener Weihnachtsmarktes dürfen in diesem Jahr nur von immunisierten Menschen wahrgenommen werden, also von vollständig geimpften oder genesenen Personen (2G-Regel). Das legt eine Allgemeinverfügung der Stadt fest, die am Mittwoch unter dem Titel „Schutz der Bevölkerung vor der Verbreitung des Coronavirus“ veröffentlicht wurde. Darin ist auch geregelt, was unter den Angeboten des Weihnachtsmarktes gilt: (1) Der Erwerb von Speisen, Getränken und sonstigen Produkten. (2) Der Verzehr von Speisen und Getränken im Bereich des Marktes, die dort erworben wurden. (3) Das Nutzen von Fahrgeschäften, Schaugeschäften und sonstigen Einrichtungen des Weihnachtsmarktes. (4) Das Verweilen als Besucher des Weihnachtsmarktes im unmittelbaren Umfeld von Ständen, Darbietungen und sonstigen Einrichtungen. Das wird auch vom Ordnungsamt und einer Sicherheitsfirma kontrolliert. Bei Verstößen drohen Geldbußen, wie das Land NRW festgelegt hat.