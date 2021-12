Hoch ansteckende Corona-Variante : Schon 17 bestätigte Omikron-Fälle im Kreis Wesel

Kreis Wesel Bei allen Fällen handelt es sich um einzelne kleinere Cluster im privaten Umfeld, verteilt auf mehrere Kommunen im Kreis. Schon bei einem Verdacht auf Omikron gelten strenge Quarantäneregelungen.

Die Omikron-Variante des Coronavirus ist im Kreis Wesel angekommen. Wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte, wurde sie inzwischen seit Anfang Dezember in 17 Fällen nachgewiesen. Bei allen handele es sich um einzelne kleinere Cluster im privaten Umfeld, verteilt auf mehrere Kommunen im Kreis, heißt es.

So haben sich in Dinslaken bislang sieben, in Kamp-Lintfort zwei, in Moers drei, in Neukirchen-Vluyn zwei und in Voerde drei Personen mit der mutierten und laut Expertenmeinung deutlich ansteckenderen Mutante des Virus infiziert. Erst Ende November haben südafrikanische Virologen die Welt vor der Omikron-Variante des Coronavirus gewarnt – und schon jetzt steigen die Fallzahlen auch in Europa sprunghaft an.

Bezogen auf die gemeldeten Neuinfektionen in der vergangenen Woche entsprechen die nachgewiesenen Omikron-Fälle im Kreis Wesel einem Anteil von zwei Prozent. Das Gesundheitsamt reagiere in allen bestätigten und Verdachtsfällen auf Omikron mit restriktiven Quarantäneregelungen gemäß der aktuellen Stiko-Empfehlung, heißt es. Das bedeutet, dass direkte Kontaktpersonen verpflichtet sind, sich für 14 Tage ab dem Kontaktzeitpunkt in Quarantäne zu begeben. Die Möglichkeit, die Quarantäne mit einem negativen Testergebnis abzukürzen besteht in diesem Fällen nicht. Eine Sequenzierung von positiven PCR-Testergebnissen führen die Labore automatisch durch, sofern das PCR-Ergebnis bestimmte Merkmale aufweist.