„Zum Schutz der Besucher“ : Xanten ordnet Maskenpflicht auf Weihnachtsmarkt an

Xanten Xantens Ordnungsamt geht über die Vorgaben der Landesregierung hinaus. Es ordnet an, dass Besucher des Weihnachtsmarktes einen Mundschutz tragen müssen. Anlass sind Erfahrungen vom vergangenen Wochenende.

Auf dem Xantener Weihnachtsmarkt gilt von Freitag, 26. November, an eine Maskenpflicht. Das ordnete das Ordnungsamt an. Demnach müssen Besucher eine medizinische Maske tragen, also mindestens eine OP-Maske. Bei einem Verstoß droht eine Geldbuße von 150 Euro, wie aus der Allgemeinverfügung hervorgeht. Das Ordnungsamt orientiert sich dabei am Bußgeldkatalog des Landes NRW. Die Maskenpflicht ist mit der Interessengemeinschaft Gewerbetreibender Xanten (IGX), dem Veranstalter des Weihnachtsmarktes, abgestimmt.