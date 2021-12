IGX-Weihnachtsverlosung in Xanten : Gewinner bekommen Gutscheine für den nächsten Einkauf

Xanten In Xanten wurden die ersten Gewinner der IGX-Weihnachtsverlosung gezogen. Sie erhalten Gutscheine für den nächsten Einkauf in der Innenstadt. Im Januar werden weitere Preis verlost, unter anderem ein Auto.

Knapp zwei Wochen vor Heiligabend bekommen Dutzende Menschen etwas finanzielle Unterstützung für den nächsten Einkauf in Xantens Innenstadt: Bei der ersten Ziehung der IGX-Weihnachtsverlosung sind am Samstagnachmittag insgesamt 73 Wertschecks im Wert von 10 bis 250 Euro verlost worden. Sie können in allen Betrieben der Interessengemeinschaft Xantener Gewerbetreibende (IGX) eingelöst werden. Zusätzlich wurden noch Gutscheine von einzelnen Betrieben im Wert von jeweils 12,50 Euro verlost. Die Namen aller Gewinner wurden während der Ziehung auf dem Xantener Weihnachtsmarkt verlesen, sie werden in den nächsten Tagen auch auf der Internetseite der IGX und in einem Aushang in der Filiale der Volksbank Niederrhein am Europaplatz veröffentlicht.