Neuer Bildband zum Dorf : Zeitreise in Marienbaums Geschichte

Xanten Ein neuer Bildband erzählt mit 400 Fotos, wie sich das Dorf in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entwickelte, wie die Menschen lebten, arbeiteten und feierten. Es sind fast 200 wunderbare Seiten Heimat zum Blättern.

Es waren andere Zeiten, das wird sofort deutlich: Als die Wohnungsbaugesellschaft Grafschaft im Mai 1955 damit begann, an der Alten Schulstraße in Marienbaum Häuser zu bauen, musste natürlich erst der Keller ausgehoben werden. Ein Foto von damals zeigt, wie Männer und Frauen mit Schaufeln ein großes Loch graben und die Erde auf einen Pferdekarren werfen. Heute würde dafür ein Bagger genommen. Aber damals, zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, war Muskelkraft für solche Arbeiten nötig.

Preis & mehr Der Bildband Marienbaum – Maienboom kekt tröck 2 kostet zehn Euro. Das Buch ist an verschiedenen Stellen erhältlich: bei der Volksbank und der Sparkasse in Marienbaum, bei Hans-Jürgen Heien (Uedemer Straße 52), bei Karl Kempkes (Milchstraße 24) und bei der Dombuchhandlung Xanten. Die Bilder wurden von dem Team Karl Kempkes, Hans-Jürgen Heien und Michael Lehmann zusammengestellt. Fast 400 schwarz-weiße und farbige Aufnahmen zeigen die Entwicklung Marienbaums zwischen den Jahren 1950 und 2005.

Das Dorf habe sich in den vergangenen Jahren großartig entwickelt, schreiben die drei Autoren im Vorwort ihres Buches. „Doch genauso wie heute war Marienbaum auch früher lebens- und liebenswert, das zeigen die abgedruckten Fotos und Bilder. Sie geben Einblick in unsere Heimatgeschichte.“ Es ist ein wunderbares Buch geworden, in der viel Arbeit und Leidenschaft steckt. So wurde zu jedem Bild geschrieben, so weit es möglich war, was und wer darauf zu sehen ist.