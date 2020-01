Basketball : So viele Romans-Talente wie noch nie

Im Mini-Bereich bis zur Altersklasse U12 vermeldet der Xantener Verein einen großen Zulauf.

Seit 2010 haben die Romans, der Xantener Basketball-Cub, jedes Jahr ein U10- und mindestens ein U12-Team gestellt. Diese Bilanz erfüllt die Verantwortlichen mit Stolz. „Kein ländlicher Verein am Niederrhein hat in dieser Konstanz über zehn Jahre so kontinuierlich die Mini-Basketballer in die Faszination des Spieles mit dem roten Ball eingeführt“, sagt Vorstandsmitglied Ulf Sengutta.