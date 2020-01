Leichtathletik : Beus macht in Pfalzdorf sein Meisterstück

Sonsbeck/Xanten Armin Gero Beus vom SV Sonsbeck hat beim Pfalzdorfer Sylvesterlauf etwas geschafft, was vor ihm noch niemandem gelungen war. Er gewann bei der 32. Auflage der Großveranstaltung mit über 2900 Teilnehmern zum fünften Mal das Rennen über fünf Kilometer.

Beus führte das Feld vom Start weg an. Spannend war es dennoch. David Mahnke aus Karlsruhe, der Freund von Beus’ Vereinskollegin Rahel Brömmel, folgte dem 25-Jährigen auf Schritt und Tritt. Schlussendlich entschieden zwei Sekunden. Beus lief nach 15:35, Mahnke nach 15:37 Minuten ins Ziel ein. Als Dritter folgte Luca Fröhling (15:55) vom LV Marathon Kleve. „Ich bin noch nie so schnell die Hevelingstraße hochgelaufen“, sagte Beus, der seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigte. Auch Brömmel durfte jubeln. Für die 16-jährige Sonsbeckerin war’s in Pfalzdorf der erste Sieg über fünf Kilometer der weiblichen Gesamtwertung. Brömmel setzte sich in 17:22 Minuten durch – so schnell war sie noch nie auf der Straße über diese Distanz. „Von ihr werden wir noch eine Menge hören. Wenn man mich fragt, vielleicht sogar auf internationaler Ebene“, meinte Veranstalter Tim Verhoeven.