Fußball-Stadtmeisterschaft in Wesel : Der SV Büderich peilt das Halbfinale an

Der B-Ligist trifft in der Gruppenphase auf den PSV Wesel, der nur mit der zweiten Mannschaft antritt. Turnierfavorit ist der SV Bislich.

(RP) Wäre alles nach Plan gelaufen, dann hätte sich der PSV Wesel sicher nicht vor der Favoritenrolle drücken können. Doch der Fußball-Landesligist muss auf 18 von 22 Feldspielern verzichten, wenn am Samstag ab 13 Uhr in der Rundsporthalle die Weseler Stadtmeisterschaft ausgetragen wird.

Immerhin fand der PSV in Rücksprache mit den anderen Klubs eine Einigung, so dass nun die komplette zweite PSV-Mannschaft den Verein vertritt. „Das ist aus meiner Sicht eine faire Regelung”, sagt der Coach. Der PSV Wesel II trifft in der Vorrunden-Gruppe B auf GW Flüren, die Viktoria und den SV Ginderich aus der C-Liga. Der SVG ist der Außenseiter. Das Team wolle versuchen, so Trainer Pascal Tepass, die klassenhöheren Gegner zu ärgern. „Wichtiger aber für uns ist es, dass sich niemand ernsthaft verletzt“, sagt der Coach.