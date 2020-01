Fußball : Nach dem Büdericher SV: Tebbe beendet Trainer-Karriere

Büderich Stefan Tebbe hat für sich eine Entscheidung getroffen, an der nicht zu rütteln ist. Nach dem Abschied als Übungsleiter der B-Liga-Mannschaft des Büdericher SV möchte der 51-Jährige nicht mehr an die Seitenlinie zurückkehren.

Beim BSV hatte Stefan Tebbe kurz vor dem Jahreswechsel aufgehört. Nach viereinhalb Jahren war Schluss. „Wir haben uns in aller Freundschaft getrennt.“ Der Weseler kündigte an, dass man ihn in der Rückserie öfter auf dem Sportplatz in Büderich als Zuschauer antreffen werde. „Klar interessiert mich noch, wie die Jungs spielen.“ Zu den „Jungs“ wird auch weiterhin sein Sohnemann gehören, der auf jeden Fall bis zum Sommer das BSV-Trikot tragen werde. Tebbe senior wünscht seiner alten Mannschaft „noch viel Glück“. Nach unten hin „kann ja nicht mehr passieren“. Ein paar Tabellenplätze nach oben könne es aber noch gehen. Die Mannschaft überwintert auf Rang neun.