Emeritierter Pfarrer in Xanten : Trauer um Edgar Fritsch

In der Osterwoche ist Pfr. em. Edgar Fritsch im Alter von 87 Jahren verstorben. Quelle. Propsteigemeinde St. Viktor Xanten Foto: Propsteigemeinde St. Viktor Xanten

Xanten Die Propsteigemeinde in Xanten trauert um Edgar Fritsch. Der emeritierte Pfarrer ist im Alter von 87 Jahren gestorben. In der nächsten Woche besteht die Möglichkeit, sich von ihm zu verabschieden.

In der Osterwoche ist Edgar Fritsch, emeritierter Pfarrer und Mitglied des Seelsorgerteams der katholischen Propsteigemeinde St. Viktor, im Alter von 87 Jahren gestorben. „Wir trauern um den Priester, der mit Herz und Seele ein Glaubenszeuge für Jesus Christus gewesen ist“, teilte die Propsteigemeinde mit. Fritsch war 1934 in Worbis geboren worden. 1962 erhielt er in Münster die Priesterweihe. Seit 2015 lebte er in Xanten.

Ein Gespräch mit ihm sei immer „eine Begegnung mit Lebens- und Glaubensfragen“ gewesen, erklärte die Propsteigemeinde. „Mit Begeisterung und innerer Überzeugung war er Religionslehrer, Pfarrer und seelsorglicher Begleiter für viele Menschen.“ Mit biblischen Texten habe er sich intensiv befasst und in Bibelkreisen das Wort Gottes geteilt. Die sorgfältige Vorbereitung seiner Gottesdienste habe die Gläubigen immer wieder motiviert auf dem Weg des Glaubens. Die Sakramente, besonders die Heilige Eucharistie und das Bußsakrament habe er in Xanten oftmals gefeiert. Die Gebetszeiten der Kirche, das sogenannte Stundengebet, sei ihm ein zentrales Anliegen gewesen. „Er hat es immer wieder als Chance für die Gemeinde gesehen.“ Mit den Seelsorgenden und den Geistlichen habe Fritsch theologisch reflektiert und manche Entwicklung in der Kirche kritisch kommentiert. An Jesus Christus und den Heiligen könne man besser ablesen, worauf es ankomme, als in den vielen Papieren der kirchlichen Struktur- und Organisationsdebatten, habe er zum Beispiel gesagt. Seine Erfahrungen aus seiner Zeit als Religionslehrer, Pfarrer und Exerzitienbegleiter habe er gerne weitergegeben. „Edgar Fritsch hat in seinem Priesterleben immer wieder Menschen aller Generationen zu Jesus Christus hingeführt.“

Abschied Am Donnerstag, 28. April, ist Gelegenheit, sich im Dom von Pfarrer Edgar Fritsch an seinem Sarg zu verabschieden. Ab 17 Uhr ist der Dom dazu geöffnet. Um 18.30 Uhr wird eingeladen zur gemeinsamen Totenvesper. Am Freitag, 29. April, ist um 10 Uhr das Requiem für den Verstorbenen im Dom. Anschließend erfolgt die Beisetzung auf dem Xantener Friedhof.

(wer)