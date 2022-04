Gesundheitsversorgung : Sascha van Beek fordert Erhalt der beiden Notarztstandorte

Xanten Bei einem Besuch im Xantener Krankenhaus warnte der CDU-Landtagskandidat Sascha van Beek, dass eine Zusammenlegung der Notarztstandorte Xanten und Rheinberg nachts in Alpen negative Folgen haben könnte.

Der CDU-Landtagskandidat Sascha van Beek spricht sich gegen die Überlegungen des Kreises Wesel aus, die Notarztstandorte aus Xanten und Rheinberg nachts in Alpen zusammenzulegen. „Wenn der Notarzt in der Nachtzeit nur noch in Alpen stationiert wäre und nicht wie bisher in Xanten und Rheinberg, sind große Teile des Gebietes nicht mehr ausreichend schnell zu erreichen“, warnte van Beek bei einem Besuch. „Es kann nicht sein, dass aus Gründen der Kosteneinsparung, die übrigens zumindest in der angegebenen Höhe fraglich ist, Notfallpatienten zukünftig nicht mehr im vorgeschriebenen Zeitfenster behandelt werden können.“