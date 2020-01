Fußball : Daniel Beine: viele Anfragen, noch keine Entscheidung

Trainer Daniel Beine steht mit einigen Vereinen im Kontakt. Es wird sich frühstens in der nächsten Woche entscheiden. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

XANTEN Der Xantener konnte sich mit dem KFC Uerdingen nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Für welchen Verein der 32-Jährige demnächst als Trainer tätig sein wird, weiß er noch nicht.

„Ich habe viele Anfragen erhalten und möchte jetzt in Ruhe abwägen, welcher Schritt für mich der richtige ist. Zur Auswahl stehen einige regionale Vereine, aber auch Clubs im tiefen Ruhrgebiet.“ Kontakt aufgenommen haben Bundesligisten, die einen Coach für ihr Nachwuchsleistungszentrum suchen, aber auch Vereine, die Beine gerne als Seniorentrainer verpflichten wollen. Es sind Teams, die in der Bezirks-, Landes- oder Oberliga spielen.

Am 31. Dezember war der Vertrag als A-Jugend-Trainer in Uerdingen ausgelaufen. Der Xantener, der mit dem KFC keine Einigung über eine Verlängerung des Kontrakts fand, gilt als Favorit auf den Übungsleiter-Posten beim Fußball-Bezirksligisten Viktoria Goch, wo er dem Kader als Spieler angehört. In Uerdingen wäre Beine bereit gewesen, bis zum 30. Juni 2021 zu verlängern, jedoch wollten die Krefelder den neuen Vertrag lediglich bis Sommer 2020 laufen lassen.