Gesamtschule Xanten : Jugendliche übersetzen Buch über Norbert von Xanten

Gemeinsame Arbeit an der Übersetzung: Der Projektkurs mit Gerard Sonnemans (hinten) und Frank Pieper (hinten rechts). Foto: WFG Xanten

Xanten An der Gesamtschule in Xanten wird auch Niederländisch unterrichtet. Was die Schülerinnen und Schüler dabei lernen, können sie gleich auch praktisch einsetzen: Sie übersetzen ein Buch über Norbert von Xanten.

Seit einigen Wochen beschäftigen sich Schüler und Schülerinnen der Willi-Fährmann-Gesamtschule in Xanten mit einem Buch über den Heiligen Norbert. Es ist im niederländischen Gennep erschienen – es ist der Geburtsort des Heiligen. In Xanten trat er später dem Kanonikerstift bei. Später gründete er den Prämonstratenserorden. 1934 starb er als Bischof von Magdeburg.

Das Buch betrachtet seine Lebensgeschichte aus der Sicht seines gleichnamigen Neffen und richtet sich an eine jüngere Leserschaft. Das interessierte dann auch die Xantener: Die beteiligten Schüler besuchen Niederländischkurse der Gesamtschule und übersetzen das Werk des Genneper Autors Gerard Sonnemans in einem Projektkurs. Den Kontakt stellte Schulleiter Frank Pieper her, der sich über die Begeisterung und das Engagement der Schüler freut, wie er mitteilte: „Ziel des Fremdsprachenunterrichts soll ja die praktische Umsetzung sein. Die Schüler setzten hier ihre Kenntnisse ein und können hoffentlich bald ihr eigenes Buch in Händen halten.“

Begleitet wird das Projekt von einigen Lehrerinnen der Gesamtschule und vom Autor Sonnemans, der den Originaltext „Ridder of Monnik“ (Ritter oder Mönch) kostenlos zur Verfügung gestellt hat. Außerdem war er schon mehrmals in Xanten, um die Schüler bei Fragen zum Inhalt und zur Übersetzung zu beraten. „Ein literarischer Text birgt ganz andere Schwierigkeiten als das, was wir hier sonst in der Schule übersetzen“, erklärt Schülerin Leona Seifert. Wichtig sei allen eine gute Absprache, deshalb werde auch über die Bedeutung einzelner Worte gerungen. Das sei auch deswegen wichtig, da der Gesamttext aufgeteilt worden sei. Zudem stammten manche Begriffe aus dem Mittelalter. „Wir müssen gerade deswegen darauf achten, dass wir dieselben niederländischen Worte im Deutschen gleich übersetzen“, ergänzt Marius Weltersbach. Das Ziel der Schüler ist der Druck des übersetzten Buches und hoffentlich eine große Leserschaft.

(wer)