25. Citylauf in Xanten : Superhelden laufen für guten Zweck

Xanten Beim Citylauf in Xanten waren unter den vielen Teilnehmern auch Hulk, Thor und Batman – sogar mehrmals. Etwa 40 bis 50 Frauen und Männer sind als Superhelden verkleidet mitgelaufen, um Spenden für „Bewegen hilft“ zu sammeln.

„Das Geld kommt zu 100 Prozent dort an, wo es gebraucht wird“, sagte Guido Lohmann, Chef der Volksbank Niederrhein. Er hat „Bewegen hilft“ vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Über mehrere Wochen finden viele Aktionen statt, bei denen Spenden gesammelt werden. Mit dem Geld werden in diesem Jahr 23 soziale und karitative Einrichtungen am Niederrhein unterstützt.

„Wir sind positiv Bekloppte“, hatte Torke den Zuschauern vor dem Startschuss zugerufen und sie um ihre Unterstützung gebeten. „Wir laufen für den guten Zweck.“ Unter den Superhelden waren Lüttinger Feuerwehrleute, also richtige Helden. Und die Zuschauer feuerten die Läufer in ihren Kostümen an, egal wie schnell diese waren. Am Ende liefen Batman, Hulk, Flash und Co. in einer heldenhaften Zeit von rund 39 Minuten gemeinsam ins Ziel.