Fußball-Kreisliga A : 8:1 – SSV Lüttingen ist Spitzenreiter

Lüttingen Fußball-Kreisliga A: Der SV Millingen war am Freitag nur ein Sparringspartner.

Die Hausherren nahmen von Beginn an das Heft in die Hand und drückten die ersatzgeschwächten Milinger in die eigene Hälfte. Schweers war’s, der in der 16. Minute den Torreigen eröffnete. Viktor Brem per Kopf (26.) und erneut Schweers (37.) sorgten für eine 3:0-Führung. Im Gegenzug verkürzte Spieler-Trainer Nisfad Grgic, der wie sein Bruder und Co-Trainer Dzanan Grigic in der Startelf stand. Den kleinen Hoffnungsschimmer erstickte Max Reimers mit dem 4:1 (42.).