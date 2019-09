Tischtennis : Leon wird Neunter bei Top12-Turnier

RHEINBERG Der 16-Jährige aus Rheinberg wurde bei seiner ersten Teilnahme Neunter in seiner Altersklasse.

Noch nicht einmal fünf Jahre hält Leon Viktora (16), Top-Talent des TuS 08 Rheinberg, den Tischtennis-Schläger in der Hand. Eben diese „fehlende Erfahrung“ war ein Grund für sein etwas enttäuschendes Abschneiden beim Jugend-Endturnier der „Top 12“ in Rödinghausen, wo die besten zwölf Jugendspieler des WTTV an der Platte standen.