Ferienwoche in Brachelen : Superhelden lassen Fantasie freien Lauf

DRK-Ferienspiele auf dem Jugendzeltplatz in Brachelen mit über 80 Kindern: An diesem Tag standen Mottospiele an. Die acht Superhelden-Teams traten in verschiedenen Spielen gegeneinander an. Auf den Bildern ging es um das schnellste Team, das komplett zuerst am Zielpunkt ankommt. Foto: Ruth Klapproth