Tischtennis-Kreismeisterschaft : Jonas und Niklas vom TuS Xanten sind Mitfavoriten

Kreis Die Titel werden an drei Tagen in Weeze vergeben. Aus der Domstadt sind 15 Meldungen im Jugendbereich eingegangen.

Am Wochenende ruht die Punktspiel-Saison im gesamten Westdeutschen Tischtennis-Verband. Die Kreismeisterschaften stehen an. Im Kreis Niederrhein wird das Turnier ab Freitag vom TSV Weeze ausgerichtet. An drei Tagen geht’s von der Jugend bis zu den Senioren in 20 Klassen in Einzel- und Doppelkonkurrenzen um die Titel. Aus den Rheinberger Vereinen stehen nur wenige Akteure an den Platten. Die Namen der Topspieler aus der NRW-Liga des TuS 08 fehlen in den Anmeldelisten.