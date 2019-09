Frauenfußball : SVB-Trainer Raab wünscht sich einen „Sahnetag“

BUDBERG Die noch sieglosen Budbergerinnen empfangen in der Regionalliga einen Aufstiegskandidaten.

Beton oder Sahne? Vor dem Heimspiel gegen Borussia Bocholt am Sonntag (Anstoß 13 Uhr) ist die Frage für Jürgen Raab schnell entschieden. „Einfach hinten reinstellen und Beton anrühren ist nicht unser Ding“, sagt der Trainer des SV Budberg, dessen Spielerinnen in der Regionalliga West auch nach dem dritten Spieltag noch auf den ersten Sieg warten. Am Sonntag reist mit den Bocholterinnen der Vizemeister der vergangenen Saison an, der mit zwei gewonnenen Partien prompt wieder einen Start nach Maß hingelegt hat und als erster Kandidat auf den Meistertitel gehandelt wird. Raab: „Uns wird da wohl nur eines bleiben: Wir hoffen auf einen Sahnetag.“