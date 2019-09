Sie spielte in Neukirchen-Vluyn simultan gegen 19 Gegner : Schachgroßmeisterin setzt alle matt

Neukirchen-Vluyn Elisabeth Pähtz spielte im Neukirchen-Vluyner Rathaus zu Gunsten der Aktion „Bewegen hilft“ gegen 19 Gegner gleichzeitig.

Elisabeth Pähtz stand nur drei oder vier Sekunden bei ihren Gegnern, bevor sie eine Figur zog. Dann schritt die Schachgroßmeisterin im kleinen Sitzungssaal des Ratshauses zum nächsten Brett. Nach einigen Sekunden bewegte sie wieder einen Bauern, einen Springer, einen Turm oder eine Dame. Nach knapp zwei Minuten hatte sie so an 19 Brettern ihre Schachfiguren gezogen, um wieder am ersten Brett den nächsten Zug zu setzen. Im Laufe des Nachmittages reduzierte die 34 Jahre Profispielerin die Rundenzeiten immer mehr, wenn Schachspieler in aussichtlosen Positionen aufgaben oder von ihr matt gesetzt wurden. In einer Rekordzeit von gut zweieinhalb Stunden gewann sie alle 19 Partien des Simultanturniers. „Elisabeth versohlt uns alle“, kommentierte Marie Mrugalski aus Geldern, mit sieben Jahren die jüngste Teilnehmerin, die Siegesserie.