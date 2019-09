Handball-Bezirksliga : HSG-Männer strahlen viel Zuversicht aus

Alpen/Rheinberg Hinter den Handballern aus Alpen und Rheinberg liegt eine trostlose Saison. In der neuen Spielzeit soll’s besser laufen.

In den vergangenen drei Monaten wurde nicht nur Kondition gebolzt. „Wir haben auch am Spielverständnis gearbeitet und Kraft trainiert“, so Kugler. Am vergangenen Wochenende traf sich das Team zu einem Trainingslager in Essen mit Testspielen gegen den Landesligisten GW Werden und TuRa Altendorf aus der Bezirksliga. Zudem wurde mit Verbandstrainer Julian Bauer an der offensiven 5:1-Deckung gefeilt.