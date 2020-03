Corona-Krise : Hier bekommen Sie Unterstützung

Xanten/Alpen In den Kommunen läuft die Hilfe für diejenigen an, die das Haus nicht verlassen können. Drei Beispiele.

Sonsbeck Lena Balzen saß in ihrer Wohnung und war frustriert – der Uni-Start war wegen des Coronavirus verschoben worden. Dann kam ihr die Idee: Warum diese Zeit nicht nutzen, um Menschen in der Not zu helfen? Getreu dem Pfadfinder-Leitspruch „Jeden Tag eine gute Tat“? Also aktivierte sie die Sonsbecker Pfadfinder, Balzen gehört zur 20-köpfigen Leiterrunde. Gemeinsam riefen sie die Initiative „Von Sonsbeckern für Sonsbeck“ ins Leben. Hilfsbedürftige soll das morgendliche Brötchenholen, der Gang in den Supermarkt, das Gassigehen mit dem Hund oder sonstigen Besorgungen abgenommen werden. „Man kennt sich in Sonsbeck“, sagt Balzen, „bei vielen älteren Menschen ist es so, dass die Kinder weit weg wohnen oder in systemkritischen Berufen arbeiten. Wir wollen diese Lücke schließen.“ Sie könnten innerhalb weniger Stunden Anfragen übernehmen, das Geld werde vorgestreckt, auf die Hygiene besonderen Wert gelegt – Desinfektionsmittel und Handschuhe seien vorhanden. „Wenn jemand besonders besorgt ist, ist es auch denkbar, die Einkäufe und das Geld einfach vor der Tür abzulegen.“ Zu erreichen sind die Pfadfinder unter: 0152 53497376.