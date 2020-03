Entlastung für Hausärzte und Klinken : Mobile Corona-Test-Station kommt

Verdachtsfälle sollen außerhalb von Praxen untersucht werden, um Hausärzte und Kliniken zu entlasten.

Um die Hausärzte in Xanten und den benachbarten Kommunen zu entlasten, richtet der Kreis Wesel ein mobiles Abstrichzentrum ein, in dem dann Menschen auf Corona getestet werden. Das sei mit allen Krankenhäusern und der Kassenärztlichen Vereinigung abgestimmt worden, teilte der Kreis am Donnerstag mit. Im Falle eines Corona-Verdachts müsse ein Patient nicht die Arztpraxis oder Klinikambulanz aufsuchen, sondern werde in der mobilen Station untersucht, erklärte die KV Nordrhein.