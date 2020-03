Appell von Bürgermeister Görtz : „Das Wochenende ist eine Bewährungsprobe“

Xanten Xantens Bürgermeister Thomas Görtz rechnet mit weiteren Einschränkungen für das öffentliche Leben. Es gebe immer noch Menschen, die den Ernst der Lage nicht verstanden hätten, beklagt er. Beispiele dafür gibt es auch in Xanten.

Das Ordnungsamt der Stadt Xanten hat am Donnerstagabend ein privates Fußballturnier am Schulzentrum auflösen müssen. Obwohl die Bevölkerung wegen der Corona-Pandemie dazu aufgerufen worden ist, im Moment auf soziale Kontakt so gut es geht zu verzichten, hatten sich zahlreiche junge Menschen getroffen, um miteinander Fußball zu spielen. Das berichtete Bürgermeister Thomas Görtz am Freitag unserer Redaktion. Auch auf dem Parkplatz am Hafen in Xanten hätten sich in den vergangenen Tagen junge Menschen getroffen. Auf der Fitnessanlage am Ostwall hätten Personen sogar die Absperrung weggeschoben, um Sport zu machen.