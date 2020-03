Frau in Gewahrsam genommen : Frau will sich in Sonsbeck mit Messer verletzen

Frau will sich in Sonsbeck mit Messer verletzen

Sonsbeck/Weeze Eine Frau drohte in Sonsbeck damit, dass sie sich mit einem Messer selbst verletzt. Die Polizei musste eingreifen.

Ein Polizeieinsatz im Sonsbecker Ortsteil Labbeck hat für Aufregung gesorgt. Wie die Polizei berichtet, gab es am Donnerstag gegen 16 Uhr die Meldung, dass eine Frau drohte, sich mit einem Messer selbst zu verletzen. Die Beamten rückten an und konnten die 54-jährige Frau aus Weeze überwältigen. Die Polizei nahm sie unverletzt in Gewahrsam. Wegen ihres labilen Zustandes wurde die Frau vorsichtshalber vom Krankenwagen in ein Hospital gebracht.