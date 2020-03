Wirtschaft in Sonsbeck : Der „Edgar“ für Vorgärten geht nach Sonsbeck

Grütters-Geschäftsführer Erik Peters hat den Preis in Düsseldorf in Empfang genommen . Foto: Grütters/Thorsten Scherz

Sonsbeck Wichtige Auszeichnung im Kampf gegen die Vorgärten des Grauens.

Grütters stand jetzt in der Kategorie Vorgarten ganz oben auf dem Treppchen. Grütters-Geschäftsführer Erik Peters hat die Trophäe im Rahmen der Gärtner-von-Eden-Tagung in Düsseldorf in Empfang genommen. Er überzeugte Jury und Kollegen mit der Umwandlung eines großzügigen Vorgartens in einen ebenso heimeligen wie funktionalen Familiengarten in Geldern, der Teil eines Mehrgenerationengartens ist.