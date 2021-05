Zwei Monate vor Olympia : USA warnen wegen Corona vor Japan-Reisen

Bricht diese Entscheidung den Olympischen Spielen in Tokio das Genick? Die USA haben vor Reisen nach Japan wegen der Corona-Lage gewarnt. Es bestehe dort eine „sehr hohe Verbreitung“ des Virus.

Zwei Monate vor den Olympischen Sommerspielen in Japan hat das US-Außenministerium angesichts der Ausbreitung des Coronavirus vor Reisen in das Land gewarnt. Die Warnstufe für Reisen wurde am Montag auf die höchste Stufe vier angehoben. Dies basiere auf der Einstufung des Infektionsgeschehens in Japan durch die US-Gesundheitsbehörde CDC, wonach es dort derzeit eine „sehr hohe“ Verbreitung des Virus gibt. Selbst vollständig geimpfte Reisende könnten sich in Japan infizieren und dadurch Varianten des Virus verbreiten, erklärte die Gesundheitsbehörde. „Reisende sollten jegliche Reisen nach Japan vermeiden“, hieß es.