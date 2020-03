Zahl wurde nach unten korrigiert : Weniger Corona-Infektionen im Kreis Wesel

Kreis Wesel Das Gesundheitsamt vermeldet eine neue, nach unten korrigierte Zahl der bestätigten Corona-Infektionen im Kreis Wesel. Demnach sind am Donnerstag um 12 Uhr nur noch 99 Fälle im Kreisgebiet nachgewiesen.

Der Kreis hat die Zahlen jetzt auch wieder für die einzelnen Städte und Gemeinden aufgeschlüsselt. Demnach gibt es in Alpen derzeit zwei bestätigte Fälle, in Dinslaken elf, in Hamminkeln zehn, in Hünxe zwölf, in Kamp-Lintfort sechs, in Moers 24, in Neukirchen-Vluyn fünf, in Rheinberg fünf, in Schermbeck sieben, in Sonsbeck einen, in Voerde fünf, in Wesel zehn und in Xanten einen.