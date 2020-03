Medizinische Versorgung : Xantener Krankenhaus richtet Corona-Isolier-Station ein

Das St.Josef-Hospital in Xanten (Archiv). Foto: Sankt Josef Hospital Xanten

Xanten Das St.-Josef-Hospital in Xanten eröffnet eine eigenständige Corona-Station. Dort werden Menschen untersucht, die möglicherweise mit dem Virus infiziert sind.

Das Xantener Krankenhaus verfügt von Samstag an über eine eigenständige Station zur Isolierung und Behandlung von Corona-Patienten. Dort sollen sich Menschen melden, die sich möglicherweise mit dem Virus infiziert haben und Symptome zeigen. Der Weg zur „Corona-Anlaufstelle“ sei ausgeschildert, teilte das Krankenhaus mit. Durch den isolierten Zugangsbereich soll die akute Grund- und Regelversorgung der Chirurgie, der Inneren Medizin, der Geriatrie und der Augenheilkunde gesichert werden. Typische Symptome für eine Corona-Infektion sind unter anderem Husten, Halsschmerzen, Fieber, Kurzatmigkeit, eventuell Kopf- und Gliederschmerzen.

In der Anlaufstelle läuft die Erstuntersuchung wie folgt ab:

Erstens Eine Fachkraft fragt den Patienten nach seinen Beschwerden und Problemen. Sollte für die Symptome nach den medizinischen Richtlinien die ambulante Behandlung ausreichen, muss das Krankenhaus den Patienten an den ambulanten Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung (KV-Dienst) verweisen. Es werden vom Krankenhaus keine Routine-Abstriche bei ambulant behandelbaren Patienten durchgeführt.

Zweitens Sollte diese Erstbefragung den Verdacht auf eine Corona-Infektion bestätigen, erhält der Patient einen Mundschutz, und die Pflegekraft führt den Patienten in den Untersuchungsbereich, den ausschließlich die Patienten betreten dürfen. Angehörige müssen zunächst draußen warten.

Viertens Wird der Patient stationär aufgenommen, wird er bei einer noch ungeklärten Infektion in einem Zimmer isoliert und medizinisch behandelt.

Das Krankenhaus weist darauf hin, dass es zu Wartezeiten kommen kann – je nachdem, wie sich die Situation in der Region noch entwickelt. Die Klinikleitung bittet jedoch alle, die den Verdacht auf eine Infektion haben, „nicht zu zögern und sich in der Corona-Verdachtsstation des St.-Josef-Hospitals vorzustellen“. Die Mediziner versichern: „Je früher man Patienten behandeln kann, umso besser ist deren Prognose!“ In der Isolierstation könnten auch bestätigte Fälle, die aufgrund einer Verschlechterung des Gesundheitszustands stationär behandelt werden müssen, therapiert werden.