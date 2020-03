Wegen Corona-Krise : Xantens CDU gegen Steuererhöhung

Xanten Angesichts der Corona-Krise spricht sich die CDU Xanten gegen eine Erhöhung der kommunalen Steuern in diesem Jahr aus.

Angesichts der Corona-Krise spricht sich die CDU Xanten gegen eine Erhöhung der kommunalen Steuern in diesem Jahr aus. „Vor allem die Gewerbetreibenden wird die Corona-Krise wirtschaftlich hart treffen und Existenzen gefährden“, schreibt der CDU-Stadtverband in einer Mitteilung und fordert deshalb einen „Schulterschluss der Solidarität“ auch in der Xantener Politik. In der gegenwärtigen Lage müsse Steuererhöhungen „eine klare Absage erteilt werden“. In den vergangenen Wochen hatten Xantens Parteien und Wählergemeinschaften über den Haushalt der Stadt in diesem Jahr beraten. Dabei ging es auch um die Frage, ob die Grundsteuern A und B sowie die Gewerbesteuer erhöht werden sollten, um die Einnahmen zu erhöhen. Xanten hatte die vergangenen vier Jahre jeweils mit einem Minus beendet. Auch in diesem Jahr droht ein Defizit.