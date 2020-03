Leaderregion Sonsbeck : Plan für eine grüne Oase vorm Haus

Familie Bergmann aus Sonsbeck hat beim Leader-Wettbewerb „Bunt statt Grau“ eine professionelle Gartenplanung gewonnen. Expertin Gitta Jagusch vom Betrieb Grütters hat jetzt ihre Ideen vorgestellt für ein kleines Öko-Paradies.

Sechs Jahre lang dominierte vor dem Haus der Familie Bergmann in Sonsbeck die Farbe Mausgrau. Ihren „Vorgarten“ zierte überwiegend Pflaster und Schotter. Das waren die Bergmanns im vergangenen Jahr leid. Sie nahmen am Wettbewerb „Bunt statt Grau“ der Leader-Region „Niederrhein – Natürlich lebendig“ teil und sie haben gewonnen. Der Preis für die Bergmänner: eine professionelle Gartenplanung durch Experten der Firma Grütters und dazu ein Gutschein für Pflanzen im Wert von 200 Euro (die RP berichtete).

Jetzt war es so weit: Planerin Gitta Jagusch hat der Familie in den Räumen der Sonsbecker Gartenbaufirma ihre Ideen einer grünen Oase für ihr Heim vorgestellt. Die soll nach dem Wunsch der Eigentümer vor allem möglichst pflegeleicht sein. Naturliebhaberin Gitta Jagusch hat sich aber noch viel mehr als puren Pragmatismus vorgenommen: „Mit Insektentrachtpflanzen soll ein Lebensraum für Hummeln, Bienen oder Spinnen entstehen und mit entsprechenden Gehölzen ein Kleinklima, das Grünfläche und Fassade gleichermaßen kühlt.“

Natürlich soll auch das Auge des Betrachters verwöhnt werden. So hat die Expertin Stauden in einem Farbspektrum von Pink über Blau und Violett bis hin zu erfrischendem Gelb gewählt. Für den besonderen Duft und somit als Anziehungspunkt für Hummeln sorgt eine üppige Pfingstrose. Strauchweiden und Duftnesseln bieten mit ihren nektarreichen Blüten Insekten schon sehr früh im Jahr ein üppiges Nahrungsangebot. „Ein wichtiger Aspekt der Planung war der insektenfreundliche Garten. Darüber hinaus wollten wir aber mit Blütenreichtum auch ein ästhetisches Angebot schaffen“, erklärt Grütters-Geschäftsführer Erik Peters die Herangehensweise an die Aufgabe.

Bis sich alles zu üppiger Pracht entwickelt hat, müssen sich die Gartenbesitzer allerdings etwa zwei Jahre gedulden. Planerin Gitta Jagusch erläutert das: „Wir haben das ganz bewusst so geplant, auch wenn am Anfang kleinere Lücken zu erkennen sind. Aber wenn wir die Pflanzen jetzt zu dicht setzen, treten sie untereinander in Konkurrenz. Das sieht dann am Ende nicht mehr schön aus.“