Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz Mehr Polizisten im Einsatz im Rheinisch-Bergischen Kreis verletzt

Was nun die Statistik angeht, so ist der „Corona-Bonus“ der vergangenen Jahre vorbei. „Die Zahlen steigen wieder langsam an. Der tiefste Wert seit 2015 war im ersten Pandemie-Jahr 2020 und lag bei 45.313 Einsätzen. Im vergangenen Jahr waren es 47.245 Einsätze“, sagte Polizeihauptkommissarin Stefanie Schenke. Daran könne man auch gut das große Arbeitsvolumen der Direktion ablesen. Dabei teilt sich die Zahl in 27.624 von außen veranlasste Einsätze und 19.621 eigenveranlasste Einsätze auf. „Ersteres sind all jene Einsätze, zu denen uns Bürgerinnen und Bürger rufen“, erklärte Stefanie Schenke und prognostizierte, dass man sich wohl auf weiter steigende Zahlen einstellen muss, denn 2022 sei schließlich auch noch zum Teil von der Pandemie beeinflusst gewesen.