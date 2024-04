Kunstausstellung in Wermelskirchen Roswitha Geisler zeigt „musikalische“ Portraits

Roswitha Geisler widmet sich in ihren Werken leidenschaftlich der figurativen Darstellung von Musikern. Ihre Acrylgemälde, Zeichnungen und Skizzen fangen die Essenz der Musik ein und verleihen den Portraitierten eine einzigartige Präsenz. Ihre Motive sind vielfältig: Sie zeigen den alten Blueser am Ufer des Mississippi, die formidablen Jazzer in den Juke Joints oder aber Musiker auch ganz privat – hinter der Bühne, im Schlafzimmer oder während der Proben. „Diese Sammlung von Musikerportraits sind eine Hommage an die Magie der Musik und die Seele der Künstler“, beschreibt Roswitha Geisler.