Vereinsleben in Wermelskirchen Wie die Tennisklubs für die Saison aufgestellt sind

Die offizielle Eröffnung in Pohlhausen steht am Sonntag, 28. April, in der Zeit von 11 bis 14 Uhr an. Geplant sind unter anderem ein Schleifchen-Turnier und Schnuppertraining für Interessierte. Während der diesjährigen Sommersaison werden zudem unterschiedliche Veranstaltungen organisiert. So findet im August das Herren-Doppelturnier 77+ statt, ebenso wird ein Sommercamp für Jugendliche und ein Familienturnier auf die Beine gestellt. „Besonders das Herren-Doppelturnier ist jedes Jahr ein Highlight mit zahlreichen Zuschauern“, betonte Bilstein. „Es spielen bunte Konstellationen gegeneinander.“ Der gesamte Verein unterstütze bei der Organisation und Umsetzung der Veranstaltung.