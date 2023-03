Ballettschule in Wermelskirchen Crowdfunding-Aktion der MoMo-Tänzerinnen für die WM in Portugal

Die 14-jährige Marie Heizenreder von der Ballettschule Modern Movement (MoMo) will es noch einmal wissen: Vergangenes Jahr kehrte die Wermelskirchenerin mit einer Goldmedaille um den Hals vom Dance World Cup (DWC) in Spanien zurück. Im kommenden Sommer wird sie es wieder wagen – den mutigen Griff zum Weltmeistertitel in der besonders hart umkämpften Disziplin Hip Hop. Die Qualifikation dafür hat sie schon seit der zweiten März-Woche in der Tasche: Beim viertägigen German Qualifying im nordrhein-westfälischen Wesseling konnte sich die ehrgeizige Gymnasiastin die Silbermedaille angeln.