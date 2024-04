Fotovoltaik in Wermelskirchen Mehr als 70 Interessierte kommen zur „Solar-Party“

Henning Bever und Axel Dreyer vom „Solarenergie Förderverein“ bleiben keine Antwort schuldig – weder bei Fragen rund um Planung und Angebotseinholung, noch bei Unsicherheiten um Steuerfragen oder Energienutzung. Die beiden sind in ihrem Element. „Wir freuen uns über das große Interesse“, sagt Bever, der in der Vergangenheit schon an anderen Orten in Wermelskirchen über Solarenergie informiert hat. Das große Plus: Bever und Dreyer wollen nichts verkaufen – sie sind ehrenamtlich unterwegs. Was sie wollen: Für Solarenergie und die Chancen der Fotovoltaik begeistern. „Das ist unser Hobby“, bekunden die beiden.