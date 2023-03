Senioren in Wermelskirchen Großes Interesse an der Auftaktveranstaltung von „Im Alter in Form“

Hier findet die Auftaktveranstaltung des Projekts „Im Alter in Form“ statt – als Teil des nationalen Aktionsplans der Bundesregierung. Die Stadt Wermelskirchen ist als Pilotkommune ausgewählt worden (Kostenpflichtiger Inhalt wir berichteten) – und wird nun ein Jahr lang von Dr. Kerstin Jülicher begleitet. „Wir richten den Blick in die Zukunft: Wie wollen Sie in Zukunft in dieser Stadt leben? Was braucht diese Stadt, um in Fragen der Gesundheit, der Ernährung und der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auch für ältere Menschen gut aufgestellt zu sein?“ Um diese Fragen zu beantworten hat das Sozialamt mit Tanja Dehnen, Christiane Beyer und Sabine Salamon alle Interessierten eingeladen, um mitzudenken. Akteure aus dem Vereinsleben und aus dem kirchlichen Raum sind genauso willkommen wie Anbieter von Pflegediensten oder anderen Hilfeleistungen.