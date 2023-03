Wupperverband nach dem Hochwasser Vorsperre bleibt für Boote und fürs Angeln gesperrt

Die schlechte Nachricht: „Dies gilt leider weiterhin nicht für die Wupper-Vorsperre“, bedauerte Susanne Fischer. Dort sind nach dem Umweltalarm durch die große Mengen von Ölen und Betriebsstoffen die Folgen weiterhin spürbar. So hat sich bei den intensiven Niederschlägen im Januar gezeigt: „Trotz der extrem aufwendigen weitgehenden Reinigung von Wasserfläche und Uferbereichen in 2021 kann nicht ausgeschlossen werden, dass weiterhin Reste der Öle und Substanzen in den Uferbereichen der Vorsperre vorhanden sind und ausgespült werden können“, berichtete die Sprecherin. Zur Vorsorge und zum Schutz der Nutzer bleibt daher in der Saison 2023 die gesamte Vorsperre in Hückeswagen weiterhin für Angelfischerei und Bootfahren gesperrt. Das Wandern und Joggen auf dem Rundweg ist davon jedoch nicht betroffen.