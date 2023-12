Attacke in Schwalmtal 30-Jähriger greift Polizisten an

(RP) Ein 30-jähriger Mann ist im Polizeigewahrsam gelandet, der nach Angaben der Polizei am Mittwochvormittag am Netto-Markt in Waldniel randaliert hatte. Gegen 10.40 Uhr wurde ein Einsatzteam zu dem Markt gerufen, weil dort ein Mann Passanten anpöbele. Die Einsatzkräfte trafen auf den von den Zeugen beschriebenen Mann. Weil dieser sich nicht ausweisen konnte und nach Angaben der Polizei die Einsatzkräfte immer aggressiver anging, wollten diese ihn mit zur Wache nehmen, um seine Personalien zu kontrollieren. Daraufhin, so teilte die Polizei weiter mit, habe sich der Mann drohend vor die Beamtinnen und Beamten gestellt, seine Hände zu Fäusten geballt und die Polizisten angegriffen. Die Einsatzkräfte wehrten den Angriff ab, der Mann flüchtete über den Friedhof.