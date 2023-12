Sturmschäden in Korschenbroich Feuerwehr rückte zu 15 Einsätzen aus

Auch in Korschenbroich war es in der Nacht von Donnerstag, 21. Dezember, auf Freitag, 22. Dezember stürmisch. Zu insgesamt 15 Einsätzen rückte die Feuerwehr wegen des Sturmtiefs „Zoltan“ aus. Die Buden des Weihnachtsmarkts blieben am Donnerstag geschlossen.